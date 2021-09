10.000 tấn hải sản ế ẩm, Nghệ An kêu gọi 'giải cứu'

(VTC News) -

Ngày 25/9, trả lời VTC News, ông Phạm Văn Hoá, Giám đốc Sở Công thương Nghệ An cho biết, do lượng hàng hóa sản phẩm ở Nghệ An đang tồn đọng lớn nên đơn vị đã gửi công văn cho Bộ Công thương và Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để kêu gọi hỗ trợ kết nối tiêu thụ, trong đó chủ yếu là thủy hải sản.

Lãnh đạo Sở Công thương Nghệ An đi kiểm tra thực tế tại các kho, chợ hải sản. (Ảnh: VNN)

Qua rà soát, hiện tỉnh Nghệ An có gần 10.000 tấn thủy hải sản đang tồn đọng trong các nhà dân, doanh nghiệp ở các huyện thị ven biển như thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu.

Sở Công thương Nghệ An đã phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương), các hệ thống siêu thị Big C, Vincomerce, Lotte, MM Mega Market... nhằm tiêu thụ hàng hóa sớm nhất giúp bà con và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Sở Công thương Nghệ An còn tạo điều kiện, hỗ trợ đăng tải các sản phẩm thủy, hải sản Nghệ An lên các sàn giao dịch thương mại điện tử trên toàn quốc.

Ngoài hải sản, một số sản phẩm nông nghiệp tại Nghệ An cũng đang ứ đọng, như: Gà, lợn, dê, nấm sò, tôm thẻ chân trắng, đông trùng hạ thảo, chè búp khô, chuối tiêu, chanh,... chờ tiêu thụ.

Nghệ An hiện có 3.438 tàu thuyền đánh cá với 17.190 lao động sống nhờ nghề đi biển, chưa kể hàng chục ngàn lao động làm dịch vụ hậu cần nghề cá. Sở NN-PTNT Nghệ An cho biết, 288 kho cấp đông trên địa bàn tỉnh hầu hết đều đã đầy hàng, vì vậy, việc mua hải sản tích trữ cho ngư dân khai thác càng khó khăn.