1.300 ca COVID-19 là công nhân, Bình Dương tính phương án dừng hoạt động nhà máy

(VTC News) -

Sáng 17/7, thông tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã có công văn hướng dẫn doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện các phương án đảm bảo an toàn, đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, từ đầu đợt dịch lần thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 2.122 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó, hơn 1.300 ca là công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp.

Các doanh nghiệp ở Bình Dương phải tổ chức phương án "3 tại chỗ" hoặc "một cung đường hai địa điểm", nếu không thực hiện sẽ phải dừng hoạt động 0h ngày 19/7.

Trước tìnhh hình này, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương yêu cầu doanh nghiệp phải đánh giá an toàn và thực hiện 2 phương án, gồm: “3 tại chỗ”, ăn, ở, sản xuất tại nhà máy; “1 cung đường, 2 địa điểm”- hai địa điểm là nơi ở (khách sạn, ký túc xá) và nhà máy, công nhân có xe đưa rước.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện một trong hai phương án trên thì yêu cầu dừng hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ 0h ngày 19/7 (bao gồm cả doanh nghiệp logistis và kinh doanh kho bãi) cho đến khi có thông báo mới.

Để cắt đứt nguồn dịch, việc xét nghiệm cho công nhân, doanh nghiệp chưa có ca F0, F1 sẽ được thực hiện bằng phương pháp test nhanh. Doanh nghiệp đã xuất hiện F0, F1 và được cơ quan chức năng gỡ phong tỏa phải xét nghiệm bằng phương pháp khẳng định RT-PCR (có thể mẫu gộp) cho toàn bộ số lao động đăng ký ở lại sản xuất.

Đặc biệt, định kỳ hàng tuần các doanh nghiệp phải xét nghiệm cho ít nhất 20% số lao động ở lại.

Mới đây, trong quá trình kiểm tra ngành chức năng phát hiện 3 doanh nghiệp tại TP Dĩ An không đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Do đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu tạm dừng hoạt động để đánh giá lại mức độ an toàn và thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, hôm qua (16/7) UBND tỉnh đã thành lập 2 bệnh viện dã chiến quy mô 3.000 giường: Bệnh viện dã chiến số 1 xây dựng tại cơ sở Trung tâm Thương mại Thế giới trên đường Hùng Vương (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một. Bệnh viện dã chiến thứ 2 xây dựng tại cơ sở Khu xưởng khởi nghiệp sinh viên, thuộc khuôn viên Trường Đại học Quốc tế miền Đông (hường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một).