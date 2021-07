Ngày 8/7, UBND TP.HCM triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 9/7. Trong đó, UBND TP.HCM giao Công an TP.HCM đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, vi phạm trong việc thực hiện các hoạt phòng chống dịch bệnh.