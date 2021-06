0888 888 888 - Bí ẩn số điện thoại ‘bị nguyền rủa’, ai sở hữu đều gặp kết thảm

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, việc sở hữu những chiếc sim có số lặp lại trong cùng một dãy số thể hiện về quyền lực, khả năng tài chính và ngoại giao. Trong đó, theo quan niệm, những dãy số có các số 6, 8, 9 đặc biệt đem lại nhiều may mắn, tài lộc. Do đó, ai cũng săn đón, mong muốn sở hữu được con số như ý để cuộc sống may mắn, sự nghiệp vượng phát, nhân duyên nở rộ.

Tuy nhiên, không phải người nào sở hữu những chiếc sim thẻ dạng này cũng gặp nhiều may mắn. Cụ thẻ chính là chiếc sim được mệnh danh là "sim của quỷ" 0888.888.888 của một công ty tại Bulgaria.

Tờ Telegraph của Anh cho hay, năm 2010, công ty viễn thông Mobitel tại Bulgaria đã khóa số 0888.888.888, do trong vòng 10 năm, chiếc sim đã sang tay qua 3 đời chủ và không rõ nguyên nhân vì sao, chủ nhân của nó đều có số phận khá bi đát. Vô hình, nó trở thành số điện thoại "bị nguyền rủa".

Người chủ đầu tiên

Ông Vladimir Grashnov là chủ nhân đầu tiên của số điện thoại 0888 888 888, ông là cựu Giám đốc điều hành của công ty điện thoại di động và viễn thông Bulgaria Mobitel. Chỉ sau vài năm sử dụng, ông đã qua đời bởi bệnh ung thư khi mới 48 tuổi vào năm 2001. Theo nhiều tin đồn cho rằng, căn bệnh ung thư này là do đối thủ kinh doanh sử dụng chất độc phóng xạ.

Người chủ thứ hai

Không thoát khỏi "lời nguyền", trong chuyến đi kiểm tra đế chế buôn lậu trị giá 500 triệu bảng Anh, ông trùm mafia tại Bulgaria tên Konstantin Dimitrov bị sát hại vào năm 2003 khi mới 31 tuổi và chưa kịp nói lời trăn trối. Được biết, khi sự việc diễn ra chiếc điện thoại vẫn nằm trong túi. Nhiều người tin rằng đây là thanh toán băng nhóm giữa các băng mafia Nga và mafia Bulgaria để tranh giành địa bàn buôn bán ma tuý.

Người chủ thứ ba

Số điện thoại cực đẹp, cực độc và cực hiếm này được giao đến tay người chủ thứ ba là doanh nhân bất động sản Konstantin Dishliev. Cũng chịu thảm cảnh tương tự, anh ta bị bắn vào năm 2005, trước cửa một nhà hàng Ấn Độ. Sự việc này xảy ra sau khi Dishliev tiếp quản đường dây buôn lậu lớn.

Kể từ đó, lời đồn về số điện thoại 0888 888 888 ngày càng được lan truyền rộng rãi và trở thành huyền thoại trong ngành viễn thông... Đến nỗi các nhà tỷ phú trên thế giới không một ai dám bỏ tiền để mua số điện thoại này nữa. Do người ta tin rằng, bất cứ ai sở hữu nó sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.

Cuối cùng số điện thoại 0888 888 888 đã được công ty điện thoại và viễn thông Mobitel chấm dứt hoạt động vĩnh viễn. Từ đó, những câu chuyện thương tâm dần đi vào quên lãng và nếu bạn có vô tình gọi vào số điện thoại này cũng chỉ nhận được phản hồi: “Số điện thoại này nằm ngoài vùng phủ sóng”. Để nói về sự việc này, phát ngôn viên của Mobitel chỉ trả lời rằng: “Chúng tôi không đưa ra bất cứ bình luận nào. Chúng tôi sẽ không thảo luận gì về những con số riêng lẻ”.